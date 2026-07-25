Sulle note di "After Hours", "Starboy" e "Cry For Me" San Siro si infiamma, mentre "Take My Breath" trascina il pubblico in un'esplosione di energia. Poi tocca a "The Hills", tra fuochi e pirotecnica, conferma la vocazione di una produzione che non lascia attimi sospesi. Tesfaye fa fatica a trattenere l'emozione e più volte, nel corso del concerto, cerca pause in cui far rifugiare le sue lacrime.



Si muove di continuo, cerca il pubblico e corre ad abbracciarlo. La sua voce resta le clou du spectacle. Il pop idol canadese ringrazia più e più volte la città milanese del calore in grado di trasmettergli. Non si risparmia e cita anche Giorgio Moroder: "Senza di lui non sarei qui", ammette nell’omaggio al padre italiano della disco music e dell’elettronica, con il quale ha collaborato in passato.