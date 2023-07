Ancona, stalker evade dai domiciliari per andare al concerto dei Maneskin: arrestata

Evade dai domiciliari per andare a un concerto.

E' quanto successo ad Ancona, dove una donna di 22 anni, accusata di stalking e diffamazione aggravata e continuata nei confronti della sua datrice di lavoro e del fratello di questa, ha lasciato la sua abitazione per non perdere lo spettacolo dei Maneskin a Milano. Appena tornata a casa, però, è stata arrestata. Nonostante non potesse muoversi dall'abitazione senza un'autorizzazione da giugno, infatti, la ragazza non si è fatta trovare in casa durante un controllo della polizia. A quel punto, gli agenti hanno comunicato la violazione all'autorità giudiziaria che ha disposto nei suoi confronti la detenzione in carcere.