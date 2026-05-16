Megan Fox, i 40 anni dell'attrice che ha sfidato Hollywood

Sul fronte privato, Megan Fox ha avuto una lunga relazione con Brian Austin Green, conosciuto sul set di Hope & Faith. I due si sono sposati nel 2010 e hanno avuto tre figli prima della separazione definitiva ufficializzata nel 2021. Dopo il divorzio, l'attrice ha vissuto una relazione molto mediatica con il musicista Machine Gun Kelly. La coppia, diventata celebre per il rapporto passionale e spesso turbolento, si è fidanzata nel 2022 tra dichiarazioni romantiche, apparizioni pubbliche e frequenti indiscrezioni. Negli ultimi mesi, secondo diversi media statunitensi, i due avrebbero interrotto definitivamente la relazione sentimentale, pur continuando a mantenere rapporti per la figlia nata nel 2025.