Megan Fox, i 40 anni dell'attrice che ha sfidato Hollywood

Compie quarant'anni Megan Fox, una delle attrici più iconiche e discusse degli ultimi vent'anni. Simbolo della Hollywood dei blockbuster anni Duemila, volto amatissimo dal pubblico e spesso al centro del gossip internazionale, Fox ha attraversato la fama con un percorso fatto di successi planetari, momenti difficili e continui tentativi di reinventarsi. Dalla consacrazione in Transformers al successo cult di Jennifer's Body, fino alle turbolenze sentimentali finite sulle copertine di mezzo mondo, la sua carriera è stata un continuo alternarsi di luci e ombre.
Gli inizi tra danza e primi set
Nata il 16 maggio 1986 nel Tennessee, Megan Denise Fox cresce tra Rockwood e la Florida in una famiglia molto rigida. Fin da bambina studia danza e recitazione, mostrando presto l'ambizione di entrare nel mondo dello spettacolo. A soli 13 anni inizia a lavorare come modella dopo aver vinto alcuni concorsi nazionali dedicati ai giovani talenti. Il debutto sullo schermo arriva nel 2001 con Holiday in the Sun, ma i primi ruoli televisivi in serie come Hope & Faith le permettono di farsi conoscere dal grande pubblico.
Il boom mondiale con Transformers
La svolta arriva nel 2007, quando il regista Michael Bay la sceglie per interpretare Mikaela Banes in Transformers accanto a Shia LaBeouf. Il film diventa un successo globale e Megan Fox si trasforma rapidamente in una superstar internazionale e in uno dei volti più fotografati del pianeta. Negli anni successivi recita anche nel sequel Transformers: Revenge of the Fallen, consolidando il suo status di sex symbol hollywoodiano.Tuttavia il rapporto con Bay si incrina presto dopo alcune dichiarazioni dell'attrice sul clima sul set, e Fox viene esclusa dal terzo capitolo della saga. Una scelta che per molti osservatori segna un rallentamento improvviso della sua ascesa cinematografica.
Da icona sexy a film cult
Negli anni successivi Megan Fox cerca ruoli diversi per allontanarsi dall’etichetta di semplice bella del cinema action. Nel 2009 interpreta la protagonista di Jennifer's Body, pellicola inizialmente accolta tiepidamente ma diventata col tempo un cult generazionale, soprattutto per il suo messaggio femminista e anticonvenzionale. Successivamente prende parte a produzioni come Teenage Mutant Ninja Turtles e al sequel Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows, tornando al cinema commerciale senza però ritrovare completamente l'impatto mediatico degli anni d'oro. Parallelamente si dedica anche alla televisione, comparendo nella sitcom New Girl e in progetti più personali.
Le fragilità raccontate senza filtri
Negli anni Megan Fox ha parlato pubblicamente delle difficoltà vissute lontano dai riflettori: dall'ansia ai problemi di autostima, fino alla pressione esercitata dall'industria cinematografica sulla sua immagine. L'attrice ha raccontato di essersi sentita spesso oggettivata da Hollywood e di aver sofferto per l'esposizione mediatica continua. Nel 2023 ha pubblicato anche il libro di poesie Pretty Boys Are Poisonous, in cui affronta temi legati alle relazioni tossiche, alla vulnerabilità e alla ricerca di identità personale.
Gli amori, il matrimonio e la relazione con MGK
Sul fronte privato, Megan Fox ha avuto una lunga relazione con Brian Austin Green, conosciuto sul set di Hope & Faith. I due si sono sposati nel 2010 e hanno avuto tre figli prima della separazione definitiva ufficializzata nel 2021. Dopo il divorzio, l'attrice ha vissuto una relazione molto mediatica con il musicista Machine Gun Kelly. La coppia, diventata celebre per il rapporto passionale e spesso turbolento, si è fidanzata nel 2022 tra dichiarazioni romantiche, apparizioni pubbliche e frequenti indiscrezioni. Negli ultimi mesi, secondo diversi media statunitensi, i due avrebbero interrotto definitivamente la relazione sentimentale, pur continuando a mantenere rapporti per la figlia nata nel 2025.
Un'icona pop che continua a dividere
A quarant'anni Megan Fox resta una figura centrale dell'immaginario pop contemporaneo. Per alcuni simbolo assoluto della sensualità hollywoodiana, per altri attrice sottovalutata e vittima di un sistema che l’ha trasformata in personaggio prima ancora che in interprete.