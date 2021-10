Megan Fox pistolera tutta nuda in copertina con Machine Gun Kelly: "La nostra relazione è estasi e agonia"

Look osè per Megan Fox e il fidanzato Machine Gun Kelly, protagonisti della cover hot del britannico GQ Style . L'attrice, 35 anni, inginocchiata su un divano, posa tutta nuda con indosso solo una fondina e una pistola puntata audacemente verso il compagno in piedi accanto a lei: "Il nostro è un rapporto molto intenso, le nostre anime si sono incontrate per affrontare insieme i nostri lati oscuri, siamo estasi e agonia", racconta il cantante 31enne.

Provocanti, trasgressivi e anticonformisti per eccellenza, Molly Lambert, che li ha intervistati per la rivista, li paragona a novelli Morticia e Gomez Addams o a "Tommy e Pam", affermando che il loro amore oscilla sempre tra il "sacro e il profano".

"Non voglio che la gente pensi che tutto sia perfetto tra noi", aggiunge Machine Gun Kelly: "Il nostro amore dovrebbe essere leggero, ma andiamo anche all'inferno l'uno con l'altro", continua l'artista.





Postando su Instagram lo scatto hot di GQ Megan scrive: "La nostra è la storia di due emarginati e amanti sfortunati in preda a un torrido bagliore solare di una storia d'amore con: ossessione febbrile pistole, dipendenza sciamani, tanto sangue, caos generale, terrore notturno, rituali tantrici (...) allucinazioni psichedeliche... e quel tipo di sesso che farebbe stringere a Lucifero il suo rosario...".



Fox e Kelly, che si sono incontrati per la prima volta sul set del loro film "Midnight in the Switchgrass", si frequentano dal maggio 2020 e hanno reso pubblica la loro relazione con il loro debutto sul tappeto rosso di novembre nello stesso anno.

La Fox ha detto a British GQ Style che quando ha incontrato per la prima volta Kelly, non pensava di aver trovato la sua "anima gemella".

"Ero decisamente aperta all'amore, ma non mi aspettavo di entrare direttamente in contatto con la mia anima gemella in quel modo. (...) E' stato come se tutti gli ostacoli che ci avevano tenuti separati fino ad allora fossero stati rimossi per permetterci di intersecarci finalmente".