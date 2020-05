Megan Fox e Machine Gun Kelly più uniti e innamorati che mai... per ora solo in un video 

L'annuncio della separazione tra Megan Fox e Brian Austin Green, dopo 10 anni di matrimonio, è giunta al momento giusto per alimentare un gossip, che già circolava da mesi: ovvero un presunto flirt tra la bella attrice e modella e il punk rocker Machine Gun Kelly. E adesso ecco Megan comparire come protagonista nel video ufficiale del singolo "Bloody Valentine" del cantante, realizzato, secondo quanto riportano i magazine americani, a casa del cantautore texano durante il lockdown...

Nella clip della canzone, uscita il 20 maggio e secondo estratto dal nuovo album di MGK "Tickets To My Downfall" in uscita nei prossimi mesi, Megan e Machine Gun Kelly sono due innamorati, che vivono la loro quotidianità fatta di momenti sexy, provocanti, piacevoli e ironici. Il video si apre con i due che si svegliano a letto insieme, poi la telecamera li riprende mentre "giocano" in maniera erotica tra loro e mentre Megan lega Machine Gun Kelly a una sedia e gli fa mangiare delle ciambelle prima di baciarlo.

Un contenuto che fa riflettere soprattutto alla luce del presunto flirt tra i due.



Trent'anni, texano con un passato tormentato, rapper mancato e rocker emergente. Stando ai gossip sarebbe lui Machine Gun Kelly, meglio noto come MGK, ad aver portato la coppia formata da Megan Fox e Brian Austin Green alla rottura.

Ma a smentire la voce è intervenuto addirittura Brian: "Non voglio che questo ragazzo, che non ho mai incontrato e di cui Megan mi ha detto solo belle cose, non voglio che venga diffamato perché nessuno ha fatto niente di male. Non ci stiamo separando per un tradimento..", avrebbe detto l'attore di "Transformers".

Megan e MGK, il cui vero nome è Richard Colson Baker si frequentano da tempo ma per ragioni apparentemente prettamente professionali parrebbe. Il trentenne punk rocker e rapper ha girato infatti con Megan un film thriller poliziesco, "Midnight in the Switchgrass", e poi lui ha voluto la bella attrice nel suo nuovo video musicale per “Bloody Valentine.

