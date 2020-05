E' finita tra Megan Fox e Brian Austin Green: l'attore annuncia la separazione

La notizia era già nell'aria. “Alla fine le farfalle si annoiano sedute troppo a lungo su un fiore. Cominciano a sentirsi soffocate. È un mondo grande, e vogliono viverlo", è stato il messaggio di Brian Austin Green su Instagram qualche giorno fa, che aveva fatto subito pensare che c’entrasse in qualche modo la sua relazione con Megan Fox . Ma ora è arrivata l’ufficialità direttamente dall'attore di "Beverly Hills 90210" . "Abbiamo avuto una relazione meravigliosa, la amerò per sempre e so che anche lei mi amerà sempre", ha rivelato durante un episodio del suo podcast Context.

Megan Fox e Brian Austin Green si erano sposati nel 2010. I due sono genitori di Noah Shannon Green (27 settembre 2012), Bodhi Ransom Green (12 febbraio 2014) e Journey River Green (4 agosto 2016). Non è la prima volta che si parla di separazione: nel 2015 si lasciarono e sul punto di chiedere il divorzio, la cosa non si concretizzò e i due erano tornati insieme nel 2016.

Nel suo podcast, l'attore di "Beverly Hills 90210" ha confermato che lui e la moglie già dalla fine del 2019 stavano cercando di "stare separati" e che hanno deciso di non rivelare troppo presto lo stato della loro relazione. "Volevo che si sapesse dalla mia bocca. Volevo che le persone lo sentissero da me, quindi ecco qui" ha raccontato Brian Austin Green, spiegando poi che lo scorso autunno la moglie era stata impegnata a girare un film lontano da casa per diverse settimane, Portorico sul set di "Midnight in the Switchgrass" al fianco del rapper Machine Gun Kelly. L'attore 46enne ha riportato un pensiero di Megan Fox di quel periodo, al ritorno dal suo impegno lavorativo: "Quando ho realizzato che ero fuori dal Paese e lavoravo da sola, mi sono sentita più simile a me stessa e mi sono piaciuta di più durante quell’esperienza e penso che potrebbe essere qualcosa che valga la pena provare".

"Non è stata una sua scelta. Ne abbiamo parlato un po’ di più e ci siamo detti 'separiamoci per un po’'", ha spiegato Brian. Ma dopo poco la situazione è precipitata. Comunque la coppia è rimasta in buoni rapporti: "Per quanto riguarda la famiglia, ciò che abbiamo costruito è davvero bello ed è davvero speciale. Quindi abbiamo deciso di assicurarci di non perderlo".

L’attore ha precisato che il loro addio non riguarda nessun altro. E ha detto la sua a proposito dei rumors scoppiati dopo che Megan Fox e Machine Gun Kelly sono stati visti recentemente insieme. "Non voglio che questo ragazzo, che non ho mai incontrato e di cui lei mi ha detto solo belle cose, non voglio che venga diffamato perché nessuno ha fatto niente di male. Non ci stiamo separando per un tradimento". E ha poi aggiunto: "Lei mi ha detto che sono buoni amici ed è qualcosa di cui ha bisogno ora. Non voglio che nessuno venga visto in modo negativo per questo. Le persone buone si fanno avanti e aiutano gli altri quando hanno bisogno ed è ciò che sta facendo lui".

