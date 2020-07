Megan Fox e Machine Gun Kelly ufficializzano la loro relazione su Instagram

Un selfie allo specchio mentre si tengono per i fianchi e fanno la linguaccia. E' lo scatto che ufficializza su Instagram la relazione tra Megan Fox e Machine Gun Kelly . L'immagine è stata postata dal rapper che ha aggiunto una romantica dedica: "Ho aspettato un'eternità per trovarti di nuovo". Pochi giorni fa i due avevano raccontato com'era nato il loro amore sul set del film "Midnight in the Swichgrass".

A maggio Brian Austin Green aveva annunciato che lui e Megan Fox si stavano separando dopo 10 anni di matrimonio. Insieme hanno avuto tre figli (Noah Shannon, 7 anni, Bodhi Ransom, 6 anni, e Journey River, 3 anni).

Parlando della fine della relazione, l'attore di "Beverly Hills 90210" aveva anche citato Machine Gun Kelly, chiedendo espressamente ai fan di non prendersela con lui perché "non ha fatto niente di male. Sono buoni amici". Poi i dubbi sulla vera entità del rapporto si sono ben presto dissipati, visto che solo un mese dopo Megan Fox e il rapper erano stati paparazzati mano nella mano e mentre si baciavano. Da allora hanno anche recitato insieme nel video "Bloody Valentine" del cantante e poi hanno raccontato per filo e per segno come l'amore è divampato tra loro durante il podcast "Give Them Lala... With Randall".

Praticamente un colpo di fulmine aveva rivelato l'attrice di "Transformer": "Nell'esatto secondo in cui mi sono trovata in una stanza con lui, gli ho detto ciao e l'ho guardato negli occhi, sapevo che era quello che io chiamo una fiamma gemella. Siamo due metà della stessa anima".

Il rapper invece aveva raccontato come aspettava con ansia di conoscere l'attrice sul set del galeotto film: "Le nostre roulotte erano una vicina all'altra così aspettavo seduto sui gradini della mia roulotte ogni giorno, solo per avere un attimo di contatto visivo. Lei ha gli occhi più incredibili che abbia mai visto".

