Megan Fox e Machine Gun Kelly si sono incontrati all'inizio del 2020 durante le riprese del loro film, "Midnight in the Switchgrass". La coppia è stata poi avvistata insieme proprio durante la separazione di Megan dal marito Brian Austin Green, con cui era sposata da oltre 10 anni.

La star di "Transformers" ha svelato per la prima volta la sua relazione con MGK comparendo in un video musicale girato a casa del cantautore texano nel maggio 2020, per il suo brano "Bloody Valentine" e la loro love story è diventata pubblica poco dopo su Instagram. Il rapper di "My Ex's Best Friend" condivide una figlia, Casie, 13 anni, con la sua ex, Emma Cannon.

La loro relazione non è certo delle più "tradizionali". Nel gennaio 2022 il rapper ha chiesto la mano alla star americana sex symbol di Hollywood, dopo un anno e mezzo dall'inizio della loro relazione, con una romantica proposta di matrimonio avvenuta sotto un albero in un bellissimo giardino della Spa Botánico al Ritz-Carlton Dorado Beach di Porto Rico, luogo dove i due si sono incontrati e innamorati nel 2020. "Nel luglio del 2020 ci siamo seduti sotto questo albero di baniano", ha scritto Megan Fox pubblicando il video della proposta di nozze: "Abbiamo chiesto magia. Eravamo ignari del dolore che avremmo affrontato insieme in un periodo di tempo così breve e frenetico. Ignari del lavoro e dei sacrifici che la relazione ci avrebbe richiesto, ma inebriati dall'amore. E dal karma. In qualche modo un anno e mezzo dopo, dopo aver attraversato l'inferno insieme e aver riso più di quanto avessi mai immaginato possibile, mi ha chiesto di sposarlo. E proprio come in ogni vita prima di questa, e come in ogni vita che la seguirà, ho detto di sì. ... e poi ci siamo bevuti il ​​sangue a vicenda...".

I due hanno infatti rivelato un dettaglio piuttosto particolare della loro relazione, la loro abitudine a bere l'uno il sangue dell'altro. "Immagino che bere il sangue l'uno dell'altra possa fuorviare il pensiero delle persone, potrebbero immaginarci con i calici in mano in stile 'Game of Thrones' - avevano spiegato: "Sono solo poche gocce in realtà".