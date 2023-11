Durante un incontro a "Good Morning America", l'attrice ha parlato della terribile e dolorosa esperienza che ha vissuto con il fidanzato Machine Gun Kelly. "Non ho mai vissuto niente del genere in vita mia", ha detto la star "Ho tre figli, quindi è stato molto difficile per entrambi e ci ha portato in un viaggio molto selvaggio insieme e separatamente... cercando di orientarci e chiedendoci: 'Cosa significa?' 'Perchè è successo'".

Megan Fox svela di aver subito un aborto spontaneo alla decima settimana di gravidanza e, nella sua raccolta di poesie "Pretty Boys Are Dangerous", appena uscita, racconta la perdita di sua figlia in due commoventi componimenti.

Megan Fox e il fidanzato Machine Gun Kelly Machine Gun Kelly, vero nome Colson Baker, aveva già alluso all'aborto spontaneo ai Billboard Music Awards del 2022, dove aveva dedicato un'esibizione della sua canzone "Twin Flame" a Megan e al "nostro bambino non ancora nato".

Megan Fox e Machine Gun Kelly si sono incontrati all'inizio del 2020 durante le riprese del loro film, "Midnight in the Switchgrass". La coppia è stata poi avvistata insieme proprio durante la separazione di Megan dal marito Brian Austin Green, con cui era sposata da oltre 10 anni.

La star di "Transformers" ha svelato per la prima volta la sua relazione con MGK comparendo in un video musicale girato a casa del cantautore texano nel maggio 2020, per il suo brano "Bloody Valentine" e la loro love story è diventata pubblica poco dopo su Instagram. Il rapper di "My Ex's Best Friend" condivide una figlia, Casie, 13 anni, con la sua ex, Emma Cannon.

La bambina persa sarebbe stata la sua prima figlia con Megan Fox.

Una love story non tradizionale Nel gennaio 2022 il rapper ha chiesto la mano alla star americana sex symbol di Hollywood, dopo un anno e mezzo dall'inizio della loro relazione, con una romantica proposta di matrimonio avvenuta sotto un albero in un bellissimo giardino della Spa Botánico al Ritz-Carlton Dorado Beach di Porto Rico, luogo dove i due si sono incontrati e innamorati nel 2020.

Lo scorso aprile i due hanno rivelato un dettaglio piuttosto particolare della loro relazione, la loro abitudine a bere l'uno il sangue dell'altro. "Immagino che bere il sangue l'uno dell'altra possa fuorviare il pensiero delle persone, potrebbero immaginarci con i calici in mano in stile 'Game of Thrones' - ha spiegato -. Sono solo poche gocce in realtà".

I versi dedicati alla bambina mai nata "C'è un'ecografia accanto al tuo letto", scrive la Fox nella prima poesia, intitolata "i", aggiungendo: "Pensi che se avesse potuto / avrebbe lasciato un biglietto di suicidio?" Nella seconda poesia, intitolato "ii", l'attrice racconta di dover dire addio, poiché "chiudo gli occhi / e immagino / di tenerti stretto al mio petto / mentre ti strappano dalle mie viscere". E aggiunge: "Pagherò qualsiasi prezzo / dimmi per favore / qual è il riscatto / per la sua anima?"

Megan Fox e la macchia scura sul vestito che fa discutere il web

Il libro di poesie uscito il 7 novembre 2023 e il titolo dedicato alle donne "Ho passato tutta la mia vita a custodire i segreti degli uomini, il mio corpo soffre a causa del peso dei loro peccati", ha detto a People l'attrice: "La mia libertà vive in queste pagine, e spero che le mie parole possano ispirare gli altri a riprendersi la propria felicità e la propria identità, usando la propria voce per illuminare ciò che è stato sepolto, ma non dimenticato, nell'oscurità". E il titolo stesso del libro si rivolge alle donne, quasi un monito: "I bei ragazzi sono velenosi", proprio come quelli che ha conosciuto lei.

Diverse le esperienze raccontate dalla Fox nella sua raccolta di poesie: "Alcune parti sono letterali, altre allegoriche. Alcune poesie contengono elementi tipo fiaba dei Grimm, e altre hanno lo stesso scopo dei meme nella cultura online. Tutto questo è qualcosa con cui le donne possono identificarsi".