Holiday on Ice arriva a Milano con la nuova produzione “Cinema of dreams”

Holiday on Ice arriva a Milano con “Cinema of dreams”, la nuova produzione che porta sul ghiaccio la magia del grande schermo. Lo show, diretto da Kim Gavin, sarà in scena all'Unipol Dome il 16 e il 17 gennaio 2027. Ispirato ai grandi film di Hollywood, “Cinema of dreams” trasformerà la pista di circa 800 m² in un gigantesco set cinematografico sul ghiaccio, accompagnando il pubblico attraverso epoche, generi e atmosfere differenti. Al centro della storia, tre amici riscoprono un vecchio cinema abbandonato e decidono di riportarlo in vita.
Lo spettacolo
Allo show parteciperanno oltre 35 pattinatori artistici internazionali, protagonisti di uno spettacolo con al centro tecnica, eleganza e capacità performative. A guidare il progetto è Kim Gavin, direttore creativo e coreografo che ha collaborato con artisti come Adele, Robbie Williams, Elton John, Lady Gaga, Coldplay. Centrale è anche la musica, che assume un ruolo narrativo, alternando pop, rock, ballad e sonorità cinematografiche. Nel corso del tempo Holiday on Ice ha visto esibirsi alcuni dei più importanti campioni olimpici e mondiali del pattinaggio, tra cui Katarina Witt, Tanja Szewczenko, Robin Cousins, Norbert Schramm, Philippe Candeloro, Aljona Savchenko e Bruno Massot.
La storia di Holiday on Ice
“Holiday on Ice è sinonimo di continua innovazione, senza mai perdere l’essenza dello spettacolo”, ha detto Peter O’Keeffe, produttore e CEO di Holiday on Ice. “La nuova produzione “Cinema of dreams” segna l’inizio di un nuovo ed entusiasmante capitolo nella nostra ricca storia. Mai prima d’ora una produzione di Holiday on Ice è stata così ambiziosa”. L’ultima tournée italiana di Holiday on Ice risale al 2010, quando lo spettacolo tornò nel nostro Paese con Tropicana, produzione pensata per il pubblico di tutte le età.