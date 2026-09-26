Holiday on Ice arriva a Milano con la nuova produzione “Cinema of dreams”

Allo show parteciperanno oltre 35 pattinatori artistici internazionali, protagonisti di uno spettacolo con al centro tecnica, eleganza e capacità performative. A guidare il progetto è Kim Gavin, direttore creativo e coreografo che ha collaborato con artisti come Adele, Robbie Williams, Elton John, Lady Gaga, Coldplay. Centrale è anche la musica, che assume un ruolo narrativo, alternando pop, rock, ballad e sonorità cinematografiche. Nel corso del tempo Holiday on Ice ha visto esibirsi alcuni dei più importanti campioni olimpici e mondiali del pattinaggio, tra cui Katarina Witt, Tanja Szewczenko, Robin Cousins, Norbert Schramm, Philippe Candeloro, Aljona Savchenko e Bruno Massot.