Nel bollettino medico, la famiglia di Iacopini ha espresso gratitudine per i numerosi messaggi di vicinanza ricevuti in queste ore e per l'attenzione dimostrata nei confronti dell'attore. Un ringraziamento è stato rivolto anche al personale medico e sanitario che sta seguendo il caso, oltre che alla Procura e alle forze dell'ordine impegnate nelle indagini sull'aggressione. I familiari hanno infine chiesto di tutelare la privacy in questa fase particolarmente delicata.