La "banda della minicar" a Roma colpisce ancora: spunta una sesta vittima

Un sesto uomo è rimasto vittima della "banda della minicar nera". In mattinata un 67enne si è recato ai carabinieri della stazione di Roma Monteverde Nuovo per denunciare quanto sarebbe avvenuto la sera del 4 ottobre. Secondo quanto raccontato, l'uomo stava percorrendo a piedi viale dei Quattro Venti quando è stato avvicinato da una microcar di colore nero con a bordo due soggetti. Il passeggero lo avrebbe colpito al fianco con un tubo in plastica. L'uomo, che si trovava nei pressi della sua abitazione, non ha richiesto l'intervento dei soccorsi.