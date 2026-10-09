C'è un primo identikit

La "banda della minicar" a Roma colpisce ancora: spunta una sesta vittima

Un 67enne ha denunciato di essere stato preso di mira con un tubo. Uno degli aggressori sarebbe un ragazzo biondo, tra i 16 e i 18 anni

di Beatrice Bortolin
09 Ott 2026 - 19:54
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Un sesto uomo è rimasto vittima della "banda della minicar nera". In mattinata un 67enne si è recato ai carabinieri della stazione di Roma Monteverde Nuovo per denunciare quanto sarebbe avvenuto la sera del 4 ottobre. Secondo quanto raccontato, l'uomo stava percorrendo a piedi viale dei Quattro Venti quando è stato avvicinato da una microcar di colore nero con a bordo due soggetti. Il passeggero lo avrebbe colpito al fianco con un tubo in plastica. L'uomo, che si trovava nei pressi della sua abitazione, non ha richiesto l'intervento dei soccorsi.

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