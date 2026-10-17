Alta tensione in Francia: la polizia a Parigi lancia lacrimogeni, oltre 60 fermi

Sale la tensione in Francia per una giornata di proteste che ha già registrato numerosi disordini nella capitale e in altre grandi città. A Parigi, in vista del grande corteo ufficiale previsto per le 14, centinaia di manifestanti si sono radunati fin dalla tarda mattinata in Place de la République. La situazione è rapidamente degenerata, costringendo le forze dell'ordine a fare uso di gas lacrimogeni per gestire la folla. Secondo quanto riportato dall'agenzia CL Press, un uomo è rimasto ferito alla testa durante gli scontri, mostrandosi con il volto insanguinato. L'escalation ha portato a un massiccio dispiegamento delle forze di polizia.
Più di 60 fermi
A metà mattinata il bilancio ufficiale riportava già 589 controlli preventivi e 61 fermi. Tra questi spiccano i 21 arresti effettuati durante un blitz contro gli uffici dell'emittente televisiva CNews, che erano stati bloccati all'alba da un gruppo di manifestanti. Prima dei disordini in Place de la République, le autorità parigine avevano dovuto disperdere due cortei non autorizzati: il primo, di circa cento persone, si era mosso dalla Gare du Nord verso rue du Faubourg Saint-Denis, mentre il secondo, animato da un centinaio di studenti liceali, aveva preso il via in rue de Rennes. Il clima di protesta ha varcato i confini della capitale, con incidenti e momenti di tensione segnalati anche nelle piazze di Lione e Marsiglia.