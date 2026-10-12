Proteste studentesche, rischio contagio Francia-Italia? I problemi sono simili ma le storie sono diverse

E anche sul fronte del condizionamento degli edifici, la sensazione è che i cugini francesi non siano messi poi tanto meglio di noi. Basti pensare a quanto accaduto in occasione degli scorsi esami di Maturità: mentre in Italia le prove sono andate regolarmente avanti anche nei caldissimi pomeriggi di giugno, in molte città di Francia l'emergenza caldo ha costretto il governo a correre ai ripari bloccando e rinviando gli orali. In alcuni casi limite, pur di far svolgere gli esami al fresco, i candidati sono stati persino spostati a sostenere le prove in parcheggi sotterranei.