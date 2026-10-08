Proteste degli studenti in Francia, ministro dell'Istruzione promette piano d'urgenza per i prof assenti

Al via i primi cortei in diverse città della Francia, per il cosiddetto ''quarto atto'' della mobilitazione studentesca che agita il Paese a sette mesi dalle elezioni presidenziali del 2027. Il ministro dell'Istruzione Edouard Geffray ha annunciato l'intenzione di presentare ''entro qualche giorno'' un ''piano d'urgenza'' per la sostituzione degli insegnanti, tra i principali problemi invocati dagli studenti nelle piazze di Francia. Intanto centinaia di giovani sono scesi nuovamente in piazza a Parigi e hanno raggiunto Place de la Bastille, punto di raduno della mobilitazione studentesca. Manifestazioni anche Marsiglia, Lione, Bordeaux e Nantes dove sono stati segnalati anche scontri tra le forze dell'ordine e giovani studenti. I sindacati della Federazione sindacale unitario (Fsu) e della Cgt Educ'action intanto hanno annunciato uno sciopero nel settore scolastico per martedì 13 ottobre.