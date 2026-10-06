Francia, terzo giorno di proteste studentesche: disordini a Rennes | I sindacati: "Siamo 260mila" | Lezioni sospese nei licei fino a fine settimana

La manifestazione di Parigi è partita da Place de la République in direzione di Place de la National. Presente il leader de La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, accusato da buona parte della classe politica di aver fomentato i disordini dei giorni scorsi. "State facendo una cosa incredibile e non ve ne rendete conto - ha detto Mélenchon -. È il movimento giovanile più potente che si sia visto negli ultimi 50 anni e nessuno può dire che avete torto, perché avete ragione. Siate prudenti".