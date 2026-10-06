Francia, nuova giornata di manifestazioni studentesche: presenti anche i sindacati

Dopo i disordini dei giorni scorsi in Francia è attesa per martedì una nuova grande giornata di manifestazioni studentesche. Nella fattispecie, la mobilitazione è stata presentata come "Atto III" di quanto verificatosi la settimana scorsa. La giornata di protesta è sostenuta da diversi sindacati, in particolare da un'alleanza sindacale del settore dell'istruzione che include diverse sigle (FSU, CGT, FO, CFDT, Unsa, Sud e Solidaires) e che ha invitato a unirsi al movimento degli studenti. Al corteo, che a Parigi partirà da Place de la République intorno alle 14 per arrivare a Place de la Nation, la polizia stima la presenza di 30mila partecipanti. Cortei sono in programma anche in numerose altre città, fra cui Tours, Rennes, Brest, Nancy, Marseille, Montpellier, Toulouse, Besançon, Perpignan e Lille. Il premier francese, Sébastien Lecornu, ha lanciato lunedì un appello a una mobilitazione "pacifica".