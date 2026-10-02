chiusi 400 istituti

Francia, proteste studentesche: 65 dipendenti scolastici feriti e oltre 100 scuole danneggiate

Il governo denuncia un'escalation di violenze

02 Ott 2026 - 09:15
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Si aggrava il bilancio delle proteste studentesche che da giorni interessano la Francia. Sono 65 i dipendenti del sistema scolastico rimasti feriti, tra cui 40 presidi. A comunicarlo è stato il ministro dell'Istruzione Edouard Geffray, intervenuto questa mattina sull'emittente Bfmtv. Le manifestazioni sono state accompagnate da episodi di violenza e danneggiamenti. Secondo il ministro, dall'inizio della settimana oltre cento istituti scolastici hanno subito danni gravi. Il ministro ha annunciato che durante le manifestazioni di giovedì 1 ottobre sono state fermate quasi duemila persone. Le mobilitazioni, iniziate per denunciare la carenza di insegnanti e le condizioni degli edifici scolastici, si sono progressivamente estese dalla ragione parigina ad altre città francesi. 

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A Parigi è previsto un incontro tra Geffray e le associazioni studentesche e dei genitori. Intanto il ministro ha annunciato la chiusura di circa 400 scuole per ragioni di sicurezza, con il ricorso alla didattica a distanza dove necessario. 

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