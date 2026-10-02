Francia, proteste studentesche: 65 dipendenti scolastici feriti e oltre 100 scuole danneggiate

Si aggrava il bilancio delle proteste studentesche che da giorni interessano la Francia. Sono 65 i dipendenti del sistema scolastico rimasti feriti, tra cui 40 presidi. A comunicarlo è stato il ministro dell'Istruzione Edouard Geffray, intervenuto questa mattina sull'emittente Bfmtv. Le manifestazioni sono state accompagnate da episodi di violenza e danneggiamenti. Secondo il ministro, dall'inizio della settimana oltre cento istituti scolastici hanno subito danni gravi. Il ministro ha annunciato che durante le manifestazioni di giovedì 1 ottobre sono state fermate quasi duemila persone. Le mobilitazioni, iniziate per denunciare la carenza di insegnanti e le condizioni degli edifici scolastici, si sono progressivamente estese dalla ragione parigina ad altre città francesi.