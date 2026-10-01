Proteste studentesche in Francia, a Marsiglia "preside aggredito e cosparso di benzina"

Prosegue in Francia la protesta nei licei, con molti istituti bloccati dagli studenti in tutto il Paese. Situazione molto tesa a Marsiglia: la Région Paca (Provence Alpes Cote d'Azur) denuncia violenti incidenti davanti al Lycée Victor Hugo della città. Secondo l'autorità regionale ''il preside, il vicepreside, la segretaria generale e un altro responsabile dell'équipe scolastica sono stati aggrediti all'interno dell'istituto e cosparsi di benzina". Sempre a Marsiglia, come riporta Le Figaro, un camion dei pompieri è stato accerchiato e poi incendiato dagli studenti in rivolta davanti al Lycée Saint-Exupéry. La mobilitazione, intanto, comincia a estendersi anche alle università.