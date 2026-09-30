Cuneo, un detenuto a fine pena protesta contro la scarcerazione: "Urla e lancia oggetti"

Un detenuto di nazionalità marocchina, prossimo al fine pena, da giorni protesta all'interno della sezione del carcere Cerialdo di Cuneo perché non vuole essere scarcerato. A segnalare l'accaduto è il sindacato Osapp, evidenziando come il recluso, privo di regolare permesso di soggiorno secondo quanto risulta al personale, starebbe conducendo la sua protesta "lanciando oggetti, urlando, rimanendo fuori dalle sezioni e ostacolando i movimenti e l'accesso ai passeggi". "Il paradosso - sottolinea il segretario generale dell'Osapp Leo Beneduci - è che ci troviamo davanti a una persona che, arrivata al termine della detenzione, non avrebbe un lavoro né una sistemazione abitativa e che avrebbe già manifestato l'intenzione di creare problemi una volta fuori, fino ad arrivare a prospettare la possibilità di essere nuovamente arrestato".



