Brescia, "agenti penitenziari picchiati da due detenuti ubriachi": in sette al Pronto soccorso

Sette agenti della polizia penitenziaria sono finiti al Pronto soccorso del Civile di Brescia dopo essere intervenuti per fermare due detenuti che, ubriachi, stavano appiccando il fuoco in cella. È accaduto nel pomeriggio di sabato 19 settembre, attorno alle 18, nel carcere di Canton Mombello di Brescia. Lo denunciano i sindacati della polizia penitenziaria.
Cosa è successo nel carcere di Canton Mombello
L'intervento è stato particolarmente difficile: secondo il sindacato che ha denunciato l'episodio, i due detenuti avrebbero versato olio e sapone liquido sul pavimento e si sarebbero cosparsi di olio per impedire agli agenti di trascinarli fuori dalla cella.
Una volta bloccato uno dei due detenuti, l'altro avrebbe aggredito i poliziotti con calci e pugni. Sette agenti sono rimasti contusi o hanno riportato traumi: tutti sono stati accompagnati in ospedale.