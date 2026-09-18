Torino, 22enne insegue una ragazzina di 12 anni e la colpisce alla testa con una spranga

Ha inseguito per strada una 12enne e poi l'ha colpita violentemente alla testa con una spranga di ferro. È accaduto nel tardo pomeriggio di mercoledì nei pressi di via Diaz, a Pinerolo, in provincia di Torino. Per l'aggressione è stato arrestato un giovane di 22 anni, accusato di tentato omicidio aggravato. Secondo quanto emerso, la furia sarebbe scattata senza un motivo apparente. La ragazzina si trovava infatti in compagnia di un'amica quando il giovane avrebbe cominciato a inseguirla.
L'allarme lanciato da un passante
A chiedere l'intervento delle forze dell'ordine è stato un passante che, dopo aver assistito alla scena, ha prontamente chiamato il 112. All'arrivo dei carabinieri, il giovane era già stato bloccato da alcune persone presenti sul posto. La 12enne è stata soccorsa sul posto e infine accompagnata al pronto soccorso: non è in pericolo di vita.
L'arresto
Il 22enne, residente a Pinerolo, è stato arrestato in flagranza di reato dai militari. La procura di Torino ha disposto il trasferimento nel carcere Lorusso e Cutugno.