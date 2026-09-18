Torino, 22enne insegue una ragazzina di 12 anni e la colpisce alla testa con una spranga

Ha inseguito per strada una 12enne e poi l'ha colpita violentemente alla testa con una spranga di ferro. È accaduto nel tardo pomeriggio di mercoledì nei pressi di via Diaz, a Pinerolo, in provincia di Torino. Per l'aggressione è stato arrestato un giovane di 22 anni, accusato di tentato omicidio aggravato. Secondo quanto emerso, la furia sarebbe scattata senza un motivo apparente. La ragazzina si trovava infatti in compagnia di un'amica quando il giovane avrebbe cominciato a inseguirla.