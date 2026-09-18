Uno studente della scuola media "Giovanni Verga" di Roma, avrebbe spruzzato dello spray urticante sul volto di una insegnante e, successivamente, l'avrebbe ferita con un coltello. È successo in mattinata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Roma Centocelle, in seguito alla richiesta al 112. La vittima, in stato di shock, non in pericolo di vita. È stata portata in codice giallo in ambulanza all'ospedale Vannini per le cure del caso. Il minore invece é stato condotto in caserma accompagnato dai genitori.