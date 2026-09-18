E' stato fermato da un compagno

Roma, studente spruzza spray urticante e accoltella una prof in una scuola media | Tentava di filmare l'aggressione con il cellulare

La professoressa è in stato di shock ma fortunatamente non è in pericolo di vita

18 Set 2026 - 12:21
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Uno studente della scuola media "Giovanni Verga" di Roma, avrebbe spruzzato dello spray urticante sul volto di una insegnante e, successivamente, l'avrebbe ferita con un coltello. È successo in mattinata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Roma Centocelle, in seguito alla richiesta al 112. La vittima, in stato di shock, non in pericolo di vita. È stata portata in codice giallo in ambulanza all'ospedale Vannini per le cure del caso. Il minore invece é stato condotto in caserma accompagnato dai genitori.

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Tentava di filmare l'aggressione

  Il ragazzo aveva con sé anche un cellulare collegato a Telegram e - a quanto si apprende - avrebbe tentato di filmare la scena attraverso una videochiamata in diretta. La circostanza emerge dalle prime verifiche dei carabinieri che hanno sequestrato il telefonino. A fermare l'aggressione è stato un suo compagno di scuola. 

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