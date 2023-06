Accoltellò la prof ad Abbiategrasso, bocciato ed espulso dalla scuola

La decisione non è stata una sorpresa: il preside Michele Raffaeli aveva già riferito fin da subito che il regolamento della scuola prevede l'allontanamento dello studente responsabile di reati perseguibili per legge.

Ricorso contro la bocciatura

La questione della bocciatura è stata invece contestata dalla famiglia del 16enne. Il profitto dello studente era buono e per questo motivo i genitori hanno annunciato il ricorso contro l'espulsione. "Aveva la media del 9 in fisica e dell'8 in matematica: è arrivato secondo ai giochi matematici dell’istituto. L'unica insufficienza era in storia, con la professoressa in questione", ha affermato al Corriere della Sera l'avvocato Stefano Rubio, che assiste la famiglia del ragazzo. "La decisione è stata presa dal consiglio di istituto, che non è formato dai suoi insegnanti e, in via riservata, abbiamo saputo che la decisione non è stata condivisa da tutti loro. Il ragazzo, che è ancora sotto osservazione psicologica, non sarebbe comunque mai tornato in quella scuola. La bocciatura e l'allontanamento renderanno più difficile un inserimento futuro in classe, tra l'altro con ragazzi più piccoli".