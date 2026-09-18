Prof accoltellata a scuola a Roma, la preside: "Il ragazzo non era problematico"

La preside dell'istituto Verga a Roma, dove venerdì mattina una delle insegnanti, Isabella Marsilio, 66enne, è stata accoltellata da uno dei suoi studenti di 13 anni, ha detto che la comunità scolastica è "scossa" per l'accaduto e chiede "riserbo e collaborazione. Stiamo parlando di minori". Il 13enne era in quella scuola da 8 anni, avendo fatto lì anche le elementari. "Ora dobbiamo pensare ai ragazzi", ha ribadito la preside spiegando che non c'erano state avvisaglie, che il giovane non è mai stato problematico, non ha mai destato "preoccupazione in questo senso, di nessun tipo, né qui né in famiglia".