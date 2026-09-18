Le dichiarazioni

Prof accoltellata a scuola a Roma, la preside: "Il ragazzo non era problematico"

La dirigente scolastica ha spiegato che il 13enne non ha mai destato "preoccupazione in questo senso, di nessun tipo, né qui né in famiglia"

18 Set 2026 - 15:06
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La preside dell'istituto Verga a Roma, dove venerdì mattina una delle insegnanti, Isabella Marsilio, 66enne, è stata accoltellata da uno dei suoi studenti di 13 anni, ha detto che la comunità scolastica è "scossa" per l'accaduto e chiede "riserbo e collaborazione. Stiamo parlando di minori". Il 13enne era in quella scuola da 8 anni, avendo fatto lì anche le elementari. "Ora dobbiamo pensare ai ragazzi", ha ribadito la preside spiegando che non c'erano state avvisaglie, che il giovane non è mai stato problematico, non ha mai destato "preoccupazione in questo senso, di nessun tipo, né qui né in famiglia".

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