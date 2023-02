Francia, studente 16enne accoltella a morte un'insegnante: arrestato

L'insegnante si trovava in classe

L'attacco è avvenuto in mattinata nell'istituto privato cattolico Saint-Thomas d'Aquin di Saint-Jean-de-Luz, località turistica amatissima dai surfisti a sud di Biarritz e non lontano dal confine spagnolo. Secondo il giornale Sud-Ouest, si tratta di un'insegnante di spagnolo che al momento del dramma si trovava in classe con i suoi studenti.