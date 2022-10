Bari, docente aggredito in classe dopo aver messo una nota a una studentessa

"Ho

il terrore

solo a pensare di poter ritornare in quella scuola dove due balordi non hanno esitato a riempirmi di schiaffi senza che io potessi spiegare nulla né difendermi, entrando impuniti a scuola e andati via come se nulla fosse accaduto", ha raccontato il docente al Corriere del Mezzogiorno.

Il professore, con 17 anni di servizio di cui 16 nel Nord Italia, ha spiegato di non aver mai subito un'aggressione del genere. "Sono preoccupatissimo del fatto che chi mi ha aggredito sia riuscito tranquillamente a raggiungere il primo piano dell'edificio scolastico senza alcun tipo di filtro - ha aggiunto -, interrompendo il pubblico servizio con un atteggiamento che è proprio di chi

crede di essere impunito

". Ora l'insegnante sta valutando di chiedere un congedo perché non se la sente di tornare in classe. Sul fatto indagano le forze dell'ordine.