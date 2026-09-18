Attivo sui social e amante dei video violenti: cosa sappiamo del 13enne che ha accoltellato la prof a scuola | L'ultimo post: "Meno cinque ore"

Il quotidiano romano ha raccolto anche la testimonianza di un conoscente del ragazzino. "Ho sempre pensato che fosse matto", ha raccontato, specificando di essere uscito con lui una volta. Il 13enne viene definito come "mezzo asociale" ma molto attivo sui social. Una volta, spiega, "prese l'angioletto del memoriale dedicato a una vittima di femminicidio e cominciò a farlo volare e saltare, a giocarci. Io gli dicevo che era una mancanza di rispetto e lui rispondeva che scherzava".