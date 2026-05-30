Trapani, il post dell'11enne che ha tentato di accoltellare il prof: "Non incolpatemi per quel che farò tra 4 ore"
Sotto centinaia di commenti, alcuni di follower che sembra avessero compreso di cosa stesse parlando. Molti i like e anche le frasi come: "Ci hai provato" o "Buona fortuna"
© Carabinieri
L'11enne che a San Vito Lo Capo (Trapani) venerdì mattina, durante le lezioni, si sarebbe alzato dal banco e avrebbe cercato di colpire con un coltellino il professore di educazione tecnica, la notte prima avrebbe scritto su TikTok: "Non incolpatemi per quel che farò tra 4 ore". Sotto al post centinaia di commenti, alcuni di follower che sembra avessero compreso di cosa stesse parlando. Molti i like e molte le frasi come: "Ci hai provato" o "Buona fortuna".
Dietro al gesto dello studente, pensano gli inquirenti, ci sarebbe stata la rabbia per un brutto voto, un 4, preso a un'interrogazione. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, il ragazzino, che verrebbe da una famiglia problematica, avrebbe portato a scuola due coltelli di piccole dimensioni. Durante l'aggressione si sarebbe coperto il volto col casco e avrebbe cominciato a girare un filmato in una diretta per un gruppo Telegram.
Sulla vicenda ha aperto una indagine la Procura dei minorenni di Palermo, competente per tutto il distretto di Corte d'appello, quindi anche per la provincia di Trapani. I magistrati stanno cercando di ricostruire la dinamica esatta dell'aggressione e di capire se ci sia stata premeditazione. A bloccare l'11enne sarebbe stato lo stesso professore che ha riportato solo alcuni graffi e ha deciso di non chiamare i sanitari. Molto scosse la comunità locale e l'istituto frequentato.
"La scuola non va lasciata sola. Chiediamo a istituzioni e famiglie un'alleanza concreta e immediata per prevenire la violenza e restituire sicurezza e dignità al lavoro dei docenti", scrive in una nota la Cisl.