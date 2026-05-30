Trapani, il post dell'11enne che ha tentato di accoltellare il prof: "Non incolpatemi per quel che farò tra 4 ore"

L'11enne che a San Vito Lo Capo (Trapani) venerdì mattina, durante le lezioni, si sarebbe alzato dal banco e avrebbe cercato di colpire con un coltellino il professore di educazione tecnica, la notte prima avrebbe scritto su TikTok: "Non incolpatemi per quel che farò tra 4 ore". Sotto al post centinaia di commenti, alcuni di follower che sembra avessero compreso di cosa stesse parlando. Molti i like e molte le frasi come: "Ci hai provato" o "Buona fortuna".