Pesaro, lite per una ragazza finisce a coltellate: grave un 18enne

"Un fatto gravissimo e inaccettabile, sul quale auspichiamo venga fatta piena luce nel più breve tempo possibile". Così il sindaco di Pesaro, Andrea Biancani, e l'assessora comunale alla Sicurezza, Sara Mengucci, commentano l'accoltellamento. "Il Comune si è attivato immediatamente per collaborare con le forze dell'ordine. La zona è coperta dal sistema di videosorveglianza comunale, con circa dieci telecamere, sei all'interno del sottopasso e quattro in corrispondenza delle uscite. Abbiamo chiesto alla polizia locale di procedere subito alla visualizzazione dei filmati e tutte le registrazioni potenzialmente utili saranno messe a disposizione degli investigatori. Episodi di violenza di questa natura sono intollerabili e non possono trovare alcuna giustificazione. In queste ore è fondamentale lasciare lavorare gli investigatori, che dovranno ricostruire la dinamica e individuare le responsabilità. Ringraziamo le forze dell'ordine per il pronto intervento".