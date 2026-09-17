Pesaro, lite per una ragazza finisce a coltellate: grave un 18enne

Nel primo pomeriggio a Pesaro, nella zona vicino alla stazione ferroviaria, un giovane magrebino di 18 anni è stato aggredito e ferito con due coltellate alla schiena. Nonostante le ferite è riuscito a raggiungere il vicino ospedale San Salvatore, dove è stato soccorso. L'aggressore si è dato alla fuga a piedi ed è ricercato. Il ferito, soccorso dal personale sanitario, secondo le prime informazioni avrebbe una prognosi di 40 giorni per un pneumotorace bilaterale e non sarebbe in pericolo di vita.
L'aggressore sarebbe già stato individuato
Secondo una prima ricostruzione, all'origine dell'aggressione ci sarebbe una lite per una ragazza, poi degenerata. Gli investigatori stanno ricostruendo la dinamica anche attraverso le videocamere presenti nella zona del sottopasso dei Cappuccini, dove è avvenuto l'accoltellamento. In corso, in tutta la zona, le ricerche dell'aggressore che però avrebbe le ore contate in quanto sarebbe già stato individuato.
Il sindaco: "Fatto inaccettabile"
"Un fatto gravissimo e inaccettabile, sul quale auspichiamo venga fatta piena luce nel più breve tempo possibile". Così il sindaco di Pesaro, Andrea Biancani, e l'assessora comunale alla Sicurezza, Sara Mengucci, commentano l'accoltellamento. "Il Comune si è attivato immediatamente per collaborare con le forze dell'ordine. La zona è coperta dal sistema di videosorveglianza comunale, con circa dieci telecamere, sei all'interno del sottopasso e quattro in corrispondenza delle uscite. Abbiamo chiesto alla polizia locale di procedere subito alla visualizzazione dei filmati e tutte le registrazioni potenzialmente utili saranno messe a disposizione degli investigatori. Episodi di violenza di questa natura sono intollerabili e non possono trovare alcuna giustificazione. In queste ore è fondamentale lasciare lavorare gli investigatori, che dovranno ricostruire la dinamica e individuare le responsabilità. Ringraziamo le forze dell'ordine per il pronto intervento".