Pesaro, ruba un'auto e scappa dalla questura dopo essere stato fermato: i genitori lo fanno arrestare

"Non stiamo dicendo che nessuno abbia fatto niente. Ci sono stati medici, assistenti sociali, percorsi. Ma noi continuavamo a dire: nostro figlio ha problemi grossi, non riusciamo più a gestirlo, aiutateci. La richiesta di inserirlo in una struttura l'abbiamo fatta più volte", sottolineano. "Quando ci hanno raccontato quello che era successo (il furto dell'auto e l'inseguimento, ndr) è stato uno shock. Non giustifichiamo niente. Nostro figlio ha sbagliato e deve pagare. Ma anche quella mattina abbiamo chiesto che venisse inserito in una struttura. Abbiamo detto: non riportatelo a casa. Adesso è iniziato un percorso. Speriamo che riesca a capire cosa significa stare bene e che possa continuare a stare bene quando tutto questo sarà finito", concludono.