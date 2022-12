Rimini, padre esasperato dal figlio spacciatore: chiama la polizia e lo fa arrestare

A Rimini un padre esasperato dal figlio tossicodipendente ha deciso di chiamare la polizia e farlo arrestare.

Gli agenti sono riusciti a ricostruire l'attività di spaccio dell'uomo, un 55enne, che dava appuntamento ai clienti nella sua auto, parcheggiata in strada sotto casa, dove avveniva lo scambio. Si tratta di un uomo che ha anche precedenti per rapina e per reati legati agli stupefacenti: è stato arrestato e processato per direttissima. Il giudice ha convalidato l'arresto e ha disposto i domiciliari.