Pesaro, a 13 e 10 anni rapinano un'anziana di 89 anni

La rapina è avvenuta nella mattinata, nella zona di ponente, in un'area frequentata del litorale pesarese. L'89enne era appena uscita dalla propria abitazione quando è stata avvicinata dai due ragazzini. Con la scusa di chiederle dove fosse il mare, i due si sono fermati accanto alla donna e, in pochi secondi, le hanno strappato la collana d'oro. L'anziana è stata spintonata e strattonata e ha riportato ferite al busto e alle braccia. Nonostante lo spavento e il dolore, è riuscita a chiedere aiuto a un passante, che ha chiamato il 112. Le ricerche della polizia, condotte dalla pattuglia della squadra volante insieme agli agenti della squadra mobile della questura di Pesaro, sono durate poco e, grazie anche alle precise descrizioni dei giovani fornite dalla signora, gli investigatori li hanno individuati nei pressi di un ristorante del lungomare. Quando si sono accorti della presenza degli agenti i due hanno tentato di fuggire, separandosi.