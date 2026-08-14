Senigallia, lascia l'auto in divieto per aiutare una 15enne e viene multato: ma poi...

Come riporta Il Corriere Adriatico, l'episodio è avvenuto sulla Statale Adriatica, all'altezza di Marzocca, frazione di Senigallia poco sopra Ancona. Il giovane stava tornando a casa quando ha notato la 15enne affacciata al primo piano di un'abitazione, seduta sul davanzale e con le gambe a penzoloni nel vuoto. Non c'erano cornicioni né protezioni e la ragazza si trovava comunque a diversi metri da terra. Il 22enne ha accostato, è sceso e ha raggiunto la giovane. Si è messo subito a parlare con lei per cercare di tranquillizzarla. La ragazza, che non stava bene, ha accettato di scendere dalla finestra per parlare con lui. Mentre i due erano insieme è arrivata una pattuglia della polizia locale. Gli agenti, vedendo la vettura parcheggiata in divieto e senza nessuno nei paraggi, hanno fatto il verbale da 29,90 euro. Solo successivamente hanno compreso la situazione e invitato il ragazzo a chiamare il 112. Sul posto è arrivata un'ambulanza, sulla quale sono saliti la 15enne e il padre, nel frattempo intervenuto.