Ancona, difende una donna ma viene scambiato per un molestatore: colpito a bottigliate

Nella notte tra martedì e mercoledì un uomo è stato colpito con una bottiglia dopo essere intervenuto in soccorso di una donna che aveva chiesto aiuto. L'episodio è avvenuto in via Giordano Bruno dove è intervenuta la polizia di Stato a seguito della segnalazione di una presunta aggressione. Secondo quanto riferito dalla donna agli agenti della squadra volanti dell'U.P.G.S.P, poco prima era stata avvicinata con fare molesto da un connazionale a lei noto che si era fermato a bordo della propria autovettura. Dopo le richieste d'aiuto della donna, un suo amico era intervenuto in suo soccorso, mentre l'altro uomo era risalito a bordo del veicolo per poi allontanarsi. Nel frattempo, un'altra persona estranea ai fatti che aveva udito le urla e le richieste di aiuto della donna senza aver compreso la reale dinamica dell'accaduto, è intervenuta colpendo con una bottiglia l'uomo che, in realtà, la stava aiutando. Il ferito è stato trasportato presso l'ospedale locale per ricevere le cure del caso. Gli agenti intervenuti sul posto hanno identificato i presenti.