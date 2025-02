Varese, prese a bottigliate un passante a caso: condannato a 10 anni

È stato condannato a dieci anni e sei mesi per tentato omicidio il 37enne di nazionalità tunisina, che ha ferito in modo grave a bottigliate un passante a caso in centro a Varese. L'accusa aveva chiesto otto anni. L'aggressione ai danni di un 67enne si era consumata il 30 dicembre 2023 in corso Moro, vicino a una libreria. Stando a quanto ricostruito dal pm davanti al collegio presieduto dal giudice Cesare Tacconi, a incastrare il 37enne ci sono i video delle telecamere di sorveglianza presenti in centro città.