Uccide a bottigliate l'amico nel Viterbese: arrestato dai carabinieri

I carabinieri di Fabrica di Roma, in provincia di Viterbo, hanno arrestato un uomo di origini romene accusato di aver ucciso un suo connazionale durante una lite. L'omicidio è avvenuto nella tarda serata di sabato nella centralissima via Roma: i due hanno cominciato a litigare, forse per futili motivi, e a un certo punto uno ha colpito violentemente alla testa l'altro con una bottiglia che aveva in mano. Subito sono scattati i soccorsi, ma per la vittima c'era più nulla da fare. L'aggressore poco dopo è stato rintracciato e arrestato dai carabinieri.