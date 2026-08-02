Senigallia, bloccato dai carabinieri dopo una fuga in auto: muore durante il trasporto in ospedale

Prima viaggia vicino al centro città a Senigallia a folle velocità, ignorando l'alt dei carabinieri e facendo partire un inseguimento. Poi, una volta conclusa la fuga dopo un tentativo di speronare l’auto dei militari, lungo Via Raffaello Sanzio è sceso dall'auto e ha provato a scappare a piedi. Raggiunto e bloccato, ha tentato in ogni modo a sottrarsi al fermo, ferendo anche uno dei due carabinieri. Non è ancora chiara la dinamica di questi momenti, ma l'uomo era in forte stato d'agitazione e sono stati chiamati i soccorsi del 118. L'uomo però non è mai arrivato al pronto soccorso: fatale un malore durante il trasporto.