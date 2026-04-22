Senigallia, lite notturna con droga e coltelli: arrestato 41enne

Una violenta lite in strada nel cuore della notte si trasforma in un arresto per droga e nel sequestro di armi. È accaduto a Senigalia intorno alle 4 del mattino di martedì 21 aprile, quando i residenti, svegliati dalle urla, hanno chiamato il 112. Sul posto gli agenti del Commissariato hanno trovato un 41enne di origine albanese insieme alla fidanzata, entrambi in forte stato di agitazione. Durante il controllo, l’uomo è stato perquisito e trovato in possesso di circa cinque grammi di cocaina, nascosti in un pacchetto di sigarette modificato. La successiva verifica sulla bicicletta elettrica con cui era arrivato ha portato al ritrovamento di tre coltelli a doppia lama, lunghi circa 30 centimetri. Droga e armi sono state sequestrate. Per il 41enne sono scattati l’arresto per detenzione ai fini di spaccio e la denuncia per porto ingiustificato di oggetti atti a offendere.