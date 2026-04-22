Senigallia, lite notturna con droga e coltelli: arrestato 41enne
Trovati droga e coltelli in un borsone: scattano arresto e denuncia, il giudice dispone l’obbligo di firma
© Ansa
Una violenta lite in strada nel cuore della notte si trasforma in un arresto per droga e nel sequestro di armi. È accaduto a Senigalia intorno alle 4 del mattino di martedì 21 aprile, quando i residenti, svegliati dalle urla, hanno chiamato il 112. Sul posto gli agenti del Commissariato hanno trovato un 41enne di origine albanese insieme alla fidanzata, entrambi in forte stato di agitazione. Durante il controllo, l’uomo è stato perquisito e trovato in possesso di circa cinque grammi di cocaina, nascosti in un pacchetto di sigarette modificato. La successiva verifica sulla bicicletta elettrica con cui era arrivato ha portato al ritrovamento di tre coltelli a doppia lama, lunghi circa 30 centimetri. Droga e armi sono state sequestrate. Per il 41enne sono scattati l’arresto per detenzione ai fini di spaccio e la denuncia per porto ingiustificato di oggetti atti a offendere.
La versione dell’uomo e la decisione del giudice
Nel corso dell’udienza di convalida, l’uomo, operaio residente in città, ha respinto l’accusa di spaccio sostenendo che la cocaina fosse destinata a uso personale. Secondo quanto riferito, la lite con la compagna sarebbe degenerata proprio durante la serata. Anche i coltelli, ha spiegato, sarebbero legati a un hobby praticato all’aperto e non destinati ad alcun uso illecito. Il giudice Giulia Casiello ha comunque convalidato l’arresto, disponendo per l’indagato la misura dell’obbligo di firma. Il procedimento proseguirà con una nuova udienza fissata per il 23 giugno davanti al pubblico ministero Marco Pucilli. Nel frattempo, la difesa valuterà le possibili strategie, inclusa la richiesta di riti alternativi.