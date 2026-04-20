Per gestire al meglio una situazione così delicata, i militari si sono tolti giacca, stivali e cinturone in modo da potersi eventualmente gettare in acqua senza pesi inutili. Si sono avvicinati all'uomo e hanno tentato di instaurare un dialogo con lui. Nel video pubblicati dai carabinieri sui social, si sente l'uomo resistere: "La vita è una m***". Allora il brigadiere più anziano ha deciso di legarsi fisicamente all'uomo per impedirgli di divincolarsi e precipitare: "Se ti getti in acqua tu, ci finisco dentro anche io. Se ti arrendi così, sai quante cose belle ti perdi. Ce la puoi fare". Il gesto è riuscito a tranquillizzare l'uomo, che si è reso più disponibile alle indicazioni dei militari. Solo a questo punto, è stato portato sulla terraferma e affidato ai sanitari.