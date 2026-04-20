Ancona, uomo tenta suicidio dalla scogliera: le manette dei carabinieri e la mossa inaspettata per salvarlo
L'allarme è scattato a Numana (Ancona) dopo che una donna ha ricevuto messaggi in cui il marito preannunciava il suicidio
© Carabinieri
Lo ha riconosciuto nel buio, era seduto sugli scogli frangiflutti della costa adriatica in evidente stato di agitazione. Il brigadiere dei carabinieri stava cercando l'uomo da qualche tempo, da quando una donna aveva chiamato allarmata in caserma dopo aver ricevuto messaggi in cui il marito preannunciava il suo suicidio. Il militare gli si è avvicinato, ha tentato di calmarlo a parole ma l'uomo non era intenzionato a rallentare il respiro e ragionare. Ha deciso allora di tirare fuori le manette: un bracciale l'ha messo attorno al polso dell'uomo, l'altro attorno al suo. "Se cadi tu, cado anche io con te".
L'allarme della moglie e le ricerche sulla costa
La chiamata nella caserma di Osimo, in provincia di Ancona, è arrivata nella serata di domenica 19 aprile. La moglie dell'uomo aveva contattato il 112 dopo aver ricevuto una serie di messaggi vocali in cui lui le comunicava l'intenzione di togliersi la vita. L'unico indizio utile su dove potesse trovarsi l'uomo era fornito dal rumore di sottofondo degli audio, le inconfondibili onde del mare Adriatico. Da lì, dal litorale, sono partite le ricerche di una pattuglia di carabinieri. Nei pressi del porto turistico di Numana, i militari hanno individuato una macchina che corrispondeva alla descrizione fornita dalla moglie dell'uomo. Lo hanno poi individuato seduto sulla scogliera frangiflutti.
Il salvataggio del brigadiere
Per gestire al meglio una situazione così delicata, i militari si sono tolti giacca, stivali e cinturone in modo da potersi eventualmente gettare in acqua senza pesi inutili. Si sono avvicinati all'uomo e hanno tentato di instaurare un dialogo con lui. Nel video pubblicati dai carabinieri sui social, si sente l'uomo resistere: "La vita è una m***". Allora il brigadiere più anziano ha deciso di legarsi fisicamente all'uomo per impedirgli di divincolarsi e precipitare: "Se ti getti in acqua tu, ci finisco dentro anche io. Se ti arrendi così, sai quante cose belle ti perdi. Ce la puoi fare". Il gesto è riuscito a tranquillizzare l'uomo, che si è reso più disponibile alle indicazioni dei militari. Solo a questo punto, è stato portato sulla terraferma e affidato ai sanitari.