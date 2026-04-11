Sesto S. Giovanni, madre e figlia trovate morte in casa in avanzato stato decomposizione: ipotesi doppio suicidio
L'allarme è stato lanciato dai condomini attirati dai forti odori. Le due vittime si sarebbero tolte la vita, accanto a loro una griglia spenta
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I corpi di due donne, madre e figlia di 82 e 50 anni, sono stati trovati in avanzato stato di decomposizione dal nucleo Saf dei vigili del fuoco di Milano in un appartamento al quarto piano di uno stabile in via Rovani a Sesto San Giovanni. Lo rendono noto i vigili del fuoco. Le due sarebbero state rinvenute sdraiate, senza alcun segno di violenza, sul letto. Accanto a loro una griglia spenta, che aveva rilasciato il monossido di carbonio fatale per le donne. Una delle due avrebbe anche lasciato un biglietto d'addio. Elementi che hanno spinto gli inquirenti a ipotizzare un doppio suicidio.
L'intervento nell'appartamento
L'allarme è stato lanciato verso le 17.30 dai condomini attirati sin dalla mattina dai forti odori e dall'acqua che colava dall'appartamento. Dopo aver forzato la porta di ingresso, i vigili del fuoco non hanno potuto che constatare, insieme a carabinieri e 118, il decesso delle due donne, per le cui cause si dovrà attendere il responso dell'autopsia.