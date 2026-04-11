I corpi di due donne, madre e figlia di 82 e 50 anni, sono stati trovati in avanzato stato di decomposizione dal nucleo Saf dei vigili del fuoco di Milano in un appartamento al quarto piano di uno stabile in via Rovani a Sesto San Giovanni. Lo rendono noto i vigili del fuoco. Le due sarebbero state rinvenute sdraiate, senza alcun segno di violenza, sul letto. Accanto a loro una griglia spenta, che aveva rilasciato il monossido di carbonio fatale per le donne. Una delle due avrebbe anche lasciato un biglietto d'addio. Elementi che hanno spinto gli inquirenti a ipotizzare un doppio suicidio.