Pisa, cadavere trovato lungo la sponda dell'Arno a Santa Croce

Il cadavere di un uomo, di età sui 50 anni, è stato recuperato sulla sponda del fiume a Santa Croce sull'Arno, in provincia di Pisa, da una squadra dei vigili del fuoco. Il corpo era stato avvistato da un passante, in corrispondenza del ponte della strada provinciale 44. Una volta riportato a terra, il cadavere si presentava in avanzato stato di decomposizione: tra le ipotesi, quella che possa trattarsi di un suicidio, ma saranno gli accertamenti medico-legali in programma nei prossimi giorni a fornire maggiori dettagli agli investigatori. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per l'identificazione e i rilievi.