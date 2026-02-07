Lucca, donna trovata morta in un ruscello a Capannori

Una donna è stata trovata morta nell'acqua di un ruscello a Vorno, frazione del comune di Capannori, in provincia di Lucca. L'allarme è scattato intorno alle 13, quando due escursionisti hanno visto un corpo in posizione prona nell'acqua del ruscello e hanno chiamato immediatamente i soccorsi. Sul posto sono arrivati i carabinieri, i vigili del fuoco, l'automedica di Lucca e gli operatori del soccorso alpino: sono stati proprio questi ultimi ad arrivare fino al corpo della donna, in una zona impervia.