Un'intera famiglia

Lucca, quattro morti intossicati in casa da monossido di carbonio

Una quinta persona è stata portata via, viva, in codice rosso all'ospedale Cisanello di Pisa

04 Feb 2026 - 23:55
Quattro persone morte per monossido di carbonio in un'abitazione di Rughi a Porcari, in provincia di Lucca. La tragedia nella serata mercoledì. A quanto pare si tratterebbe di un'intera famiglia, anche se al momento non si conoscono età o generalità delle persone recuperate senza vita. Una quinta persona è stata portata via, viva, in codice rosso all'ospedale Cisanello di Pisa e non dovrebbe essere in pericolo di vita. Anche tre carabinieri che sono entrati nella casa si sarebbero leggermente intossicati.

Chi sono le vittime

 La casa, un terratetto, si trova in via Galgani. La famiglia è di origine straniera, pare dell'Albania. L'allarme è stato dato da un familiare, dopo le 20, che li voleva contattare ma non rispondevano. La scoperta è stata fatta in serata ma è da stabilire a che ora potrebbe risalire la morte. Al momento non sono note nè età nè generalità dei deceduti.

La macchina dei soccorsi

 Sul posto sono intervenuti un'automedica di Lucca, ambulanze della Croce Rossa di Lucca, della Croce Verde di Porcari della Misericordia di Santa Gemma Galgani. Con loro anche carabinieri e Vigili del Fuoco che sono entrati nell'appartamento per cercare di salvare le persone. Era stato allertato anche l'elisoccorso Pegaso, ma - constatato il decesso delle 4 persone - la chiamata è stata annullata. 

