Lucca, quattro morti intossicati in casa da monossido di carbonio

La casa, un terratetto, si trova in via Galgani. La famiglia è di origine straniera, pare dell'Albania. L'allarme è stato dato da un familiare, dopo le 20, che li voleva contattare ma non rispondevano. La scoperta è stata fatta in serata ma è da stabilire a che ora potrebbe risalire la morte. Al momento non sono note nè età nè generalità dei deceduti.