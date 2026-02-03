Varese, fuga di monossido in un ristorante: 18 persone intossicate
In ospedale anche un bambino di 4 anni, nessuno è grave
© Vigili del Fuoco
Diciotto persone, tra cui un bambino di quattro anni, sono rimaste intossicate in seguito a una fuga di monossido in un ristorante di Cantello, in provincia di Varese. L'allarme è scattato nella notte dopo che alcuni clienti, una volta rientrati a casa, hanno accusato mal di testa e nausea e hanno allertato i soccorsi. Come emerso dagli accertamenti, il comune denominatore, per tutti, era la cena nello stesso ristorante.
Nel locale sono quindi intervenuti i vigili del fuoco, oltre ai carabinieri e ai mezzi del 118. Gli operatori hanno riscontrato tracce di monossido nell'aria da attribuire, secondo i primi accertamenti, al malfunzionamento di una caldaia. I controlli sono stati estesi anche agli appartamenti situati ai piani superiori della palazzina dove ha sede il ristorante: anche qui sono state trovate tracce di monossido nell'aria. In tutto sono state 18 le persone che hanno avuto necessità di cure ospedaliere, tra personale del ristorante, clienti e residenti nella palazzina. Nessuno è in gravi condizioni. L'area è stata messa in sicurezza.