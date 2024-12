Monossido di carbonio, ecco le regole per evitare i rischi

Inodore, incolore, insapore, il monossido di carbonio (CO) è tra le cause più frequenti di morti per avvelenamento. È un gas che uccide lentamente, consumando pian piano l’ossigeno presente in una stanza. Quando si manifestano i primi sintomi spesso è ormai troppo tardi. Perché il monossido è così letale? E quali sono le precauzioni da prendere per evitare incidenti?