Milano, fuga di monossido in un asilo nido: 12 bambini intossicati

Dodici bambini e quattro adulti, tra cui due insegnanti e due genitori, sono rimasti intossicati in un asilo nido di Milano in viale Certosa per una fuga di monossido di carbonio sprigionatasi all'interno dei locali della scuola. Bambini e insegnanti sono ora in una zona di triage con i sanitari che stanno valutando l'ipotesi di un ricovero ospedaliero a causa dei sintomi. Sul posto i Vigili del fuoco e gli esperti del Nucleo Nucleare Batteriologico Chimico Radiologico al lavoro per individuare le cause che hanno scatenato la perdita. I locali del nido sono monitorati dai pompieri.