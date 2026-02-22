Ascoli Piceno, coppia di senzatetto trovata morta in una tenda: lei era incinta all'ottavo mese | Ipotesi stufetta-killer

Due trentenni, un uomo e una donna, sono stati trovati morti ad Ascoli Piceno all'interno di una tenda a poche centinaia di metri dal cimitero civico, nel quartiere di Borgo Solestà. Si tratta della principale via d'accesso al camposanto dove, in un declivio che guarda al sottostante fiume Tronto, albergano alcune persone senza fissa dimora in ripari di fortuna. Una di queste ha dato l'allarme. Sul posto sono giunte diverse ambulanze del 118, i vigili del fuoco, agenti della Questura e carabinieri. Escluse cause violente: i due, Maria Alejandra Nigrotti, 32 anni, di origine colombiana ma residente da tempo in città, ed Evandro Maravalli, 29 anni, di origine brasiliana, potrebbero essere morti per le esalazioni di monossido di carbonio da una stufetta. Lei era all'ottavo mese di gravidanza: avrebbe partorito ad aprile.