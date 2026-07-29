A Cartoceto

Pesaro Urbino, trova un borsello con mille euro e lo consegna alla polizia: erano i risparmi di un giovane senegalese

Con quei soldi il ragazzo può tornare a casa per fare visita alla famiglia in Africa

29 Lug 2026 - 16:58
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
© IPA

© IPA

Passeggiando per Pontemurello di Cartoceto, provincia di Pesaro Urbino, si imbatte in un borsello. Il 68enne di Fano, Alberto Iacucci, decide di raccoglierlo, lo apre e dentro ci sono mille euro. Appena vede tale cifra però non ci pensa su due volte e consegna subito il borsello alla polizia locale di Cartoceto. Gli agenti a loro volta si mettono alla ricerca del proprietario, rintracciato in breve tempo.

Il borsello è di un giovane senegalese residente a Colli al Metauro e quei soldi sono i suoi risparmi, meticolosamente messi da parte per tornare dalla sua famiglia in Africa.

Google Preferred Site

Il ringraziamento e le lacrime

 Il giovane era disperato, convinto di aver perso tutto e, dunque, impossibilitato a tornare dai suoi genitori. Una volta rintracciato dagli agenti, ricevuta la notizia e, soprattutto, riavuto indietro il borsello con l'intera somma non sono mancati ringraziamenti e anche qualche lacrima di commozione.

Ti potrebbe interessare

videovideo
pesaro urbino

Sullo stesso tema