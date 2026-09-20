Altro incendio nel carcere di Viterbo, sindacati di polizia: "Situazione insostenibile"

A denunciare con una nota congiunta l'accaduto sono le sigle sindacali Sappe, Sinappe, Uil Fp.Pol.Pen, Osapp, Uspp e Fns Cisl. "Ennesimo grave episodio ieri sera presso la Casa circondariale di Viterbo, dove è stato nuovamente incendiato il reparto isolamento - si legge nella nota - Sul posto sono dovuti intervenire i vigili del fuoco e personale sanitario con ambulanza per mettere in sicurezza l'area. Il fatto evidenzia una situazione ormai insostenibile. A tutto il personale di Viterbo va la nostra gratitudine per la professionalità dimostrata pur operando tra croniche criticità". Attualmente presso l'istituto viterbese sono presenti 624 detenuti a fronte di una capienza regolamentare di 440 posti. "Il personale di polizia penitenziaria effettivo è di 292 unità rispetto alle 350 previste in pianta organica, con una carenza di 58 unità".